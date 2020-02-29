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Сегодня весь мир проживает лишний день в году

Февраль бывает длиннее обычного раз в четыре года. Кто-то считает этот день счастливым, другие - мистическим. Есть и те, кто приписывает ему все беды. Но дело всего лишь в цифрах.

Еще при Цезаре астрономы выяснили, что год длится 365 суток и 6 часов

Ежегодно лишними остаются четверть суток. Тогда и решили считать каждые первые 3 года простыми, а к февралю каждого четвертого года прибавлять накопившуюся разницу в одни сутки. Собственно, так и получилось 29 февраля и соответственно в этом году 366 дней.

Сейчас в мире насчитывается около 4 миллионов человек, чья дата рождения официально зарегистрирована на этот день. Это составляет всего 69 тысячных процента населения Земли.

Правда, есть и статистика, что большинство родителей старается записать своих високосных детей на 28 февраля. Но чаще на 1 марта.

В Шотландии 29 февраля посвятили святому Освальду

Сегодня единственный день, когда женщина может сделать предложение мужчине. Согласно шотландской традиции, если избранник отвечает отказом, то ему придется заплатить 100 фунтов (это почти 300 белорусских рублей).

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