Сегодня весь мир проживает лишний день в году

Февраль бывает длиннее обычного раз в четыре года. Кто-то считает этот день счастливым, другие - мистическим. Есть и те, кто приписывает ему все беды. Но дело всего лишь в цифрах.





Еще при Цезаре астрономы выяснили, что год длится 365 суток и 6 часов

Ежегодно лишними остаются четверть суток. Тогда и решили считать каждые первые 3 года простыми, а к февралю каждого четвертого года прибавлять накопившуюся разницу в одни сутки. Собственно, так и получилось 29 февраля и соответственно в этом году 366 дней.

Сейчас в мире насчитывается около 4 миллионов человек, чья дата рождения официально зарегистрирована на этот день. Это составляет всего 69 тысячных процента населения Земли.

Правда, есть и статистика, что большинство родителей старается записать своих високосных детей на 28 февраля. Но чаще на 1 марта.

В Шотландии 29 февраля посвятили святому Освальду