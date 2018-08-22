Сегодня вступает в силу первый пакет новых санкции США против России

Поводом для его введения послужило отравление в Британии экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. В Вашингтоне считают, что к этому причастна Москва. Будут запрещены поставки продукции двойного назначения и экспорт электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.

При этом через 3 три месяца в силу вступит второй этап. Он включает в себя полное торговое эмбарго, запрет "Аэрофлоту" летать в США, а также снижение уровня дипотношений между странами. В Кремле новые санкции назвали продолжением «недружественных и незаконных» действий, которые нанесут ущерб всей международной торговле.