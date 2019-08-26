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Сегодня завершается саммит G7 в Биаррице
Накануне на него, к удивлению многих, пожаловал глава МИД Ирана Мохаммад Зариф. Политик провел встречу с Эммануэлем Макроном, в ходе которой они обсудили выход США из ядерной сделки и шаги, нацеленные на ее спасение. С американской стороной Зариф беседовать отказался, однако отметил, что нацелен на сотрудничество с другими участниками ядерной программы.
Сегодня же "Большая семерка" обсудит сотрудничество с Африкой, борьбу с терроризмом, экологию и климатические изменения.
Стороны также поднимут вопрос технической и финансовой помощи в тушении пылающих лесов Амазонки. Ситуация в Бразилии приобретает масштабы международного кризиса. Накануне президент страны распорядился привлечь к тушению пожаров армию. В борьбе с огнем задействованы более 43 тысяч солдат и авиация. Тем временем дым от пожаров движется с огромной скоростью и уже дошел до Аргентины.
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