Секретарь министра обороны Британии ушел в отставку в знак протеста против условий выхода страны из ЕС. Депутат нижней палаты парламента Уилл Куинс заявил, что не хочет объяснять избирателям, почему даже в 2020 году Королевство все еще будет подчиняться правилам Евросоюза. В конце ноября лидеры стран ЕС утвердили соглашение с Великобританией. Британский парламент его рассмотрит 11 декабря.