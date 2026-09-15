В Министерстве обороны ФРГ развернута секретная группа Sonderstab Ukraine, фактически осуществляющая экспресс-закупки вооружений для Киева.

Подразделение работает в закрытом крыле ведомства в режиме повышенной конспирации, за что в военной среде уже получило неофициальное название "партизанский отряд".

По информации европейской прессы, штаб наделен полномочиями заключать контракты на поставки техники всего за две недели, минуя стандартные бюрократические процедуры. Прямая работа с немецким оборонным сектором уже позволила передать Киеву ударно-разведывательные БПЛА Quantum и подготовить отправку партии зенитных ракет PAC-2, систем AIM и дальнобойных снарядов.

Аналитики отмечают, что скрытная ускоренная милитаризация указывает на стремление Берлина форсировать эскалацию конфликта, задействовав обходные логистические схемы.