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Секретные учения НАТО: участники маневров отрабатывают сценарий ядерной войны

НАТО проводит секретные ядерные учения. В них участвуют 14 стран Европы, в том числе Германия. Задействованы десятки самолетов, включая истребители с ядерным оружием, а также заправщики и разведчики, сообщает Швейцарское телеграфное агентство (SDA.) Подробности маневров строго секретны, известно лишь, что авиация отрабатывает сценарии ядерной войны.

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