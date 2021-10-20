Секретные учения НАТО: участники маневров отрабатывают сценарий ядерной войны

НАТО проводит секретные ядерные учения. В них участвуют 14 стран Европы, в том числе Германия. Задействованы десятки самолетов, включая истребители с ядерным оружием, а также заправщики и разведчики, сообщает Швейцарское телеграфное агентство (SDA.) Подробности маневров строго секретны, известно лишь, что авиация отрабатывает сценарии ядерной войны.