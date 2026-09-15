Секреты Бундесвера оказались в даркнете: хакеры похитили более 1,4 млн файлов

В Германии разразился масштабный киберскандал. Хакерская группировка Rhysida осуществила взлом систем берлинской администрации, похитив и опубликовав в даркнете около 6 ТБ конфиденциальных данных - более 1,5 млн файлов.

Атака началась 7 августа, а обнаружена она была лишь неделю спустя. Злоумышленники требовали выкуп в 2 млн евро, но берлинский Сенат во главе с мэром Каем Вегнером категорически отказался платить, после чего данные оказались в открытом доступе.

Среди опубликованных материалов есть документы, связанные с Бундесвером и оборонными предприятиями, планы объектов критической инфраструктуры (электростанции, системы водоснабжения, тюрьмы), материалы о расширении здания федеральной канцелярии, а также секретные каналы связи правительства ФРГ на случай чрезвычайных ситуаций и папки с планами противодействия химическим, биологическим, радиологическим и ядерным угрозам.

Утечка затронула персональные данные около 12 тыс. человек, включая копии паспортов, банковские реквизиты, пароли в открытом виде и домашние адреса чиновников. Федеральное управление по информационной безопасности Германии заявило, что, вероятно, речь идет о киберпреступниках, действующих исключительно из финансовых мотивов, и на данный момент связь с государственными или политически мотивированными субъектами не установлена. Расследование идет. Инцидент называют настоящим data-гейтом и предупреждают, что последствия могут быть гораздо серьезнее, чем предполагалось изначально.

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