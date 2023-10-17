Сектор Газа на пороге гуманитарной катастрофы - нет доступа к воде, еде и топливу

Ситуация в секторе Газа приближается к гуманитарной катастрофе. По заявлениям ООН, последние восемь дней территория находится в полной изоляции - нет доступа к воде, еде и топливу. Запасов хватит лишь на несколько дней. Организация вновь обратилась к гуманитарным организациям с просьбой предоставить доступ в Газу и предупреждает о возможных военных преступлениях. Требование израильских военных к палестинцам переместиться на юг может быть приравнено к "насильственному перемещению гражданского населения - в нарушение международного права". При этом король Иордании и президент Египта заявили, что не примут у себя беженцев, зато готовы отправить их в Европу.