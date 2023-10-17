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Сектор Газа на пороге гуманитарной катастрофы - нет доступа к воде, еде и топливу
Ситуация в секторе Газа приближается к гуманитарной катастрофе. По заявлениям ООН, последние восемь дней территория находится в полной изоляции - нет доступа к воде, еде и топливу. Запасов хватит лишь на несколько дней. Организация вновь обратилась к гуманитарным организациям с просьбой предоставить доступ в Газу и предупреждает о возможных военных преступлениях. Требование израильских военных к палестинцам переместиться на юг может быть приравнено к "насильственному перемещению гражданского населения - в нарушение международного права". При этом король Иордании и президент Египта заявили, что не примут у себя беженцев, зато готовы отправить их в Европу.
При этом израильские войска продолжают подготовку к наземной операции. Однако ее начало отложено из-за завтрашнего визита Джо Байдена. В любой момент к конфликту могут подключиться и американцы - в Конгрессе подтвердили нахождение 2 тыс. американских морских пехотинцев у берегов сектора Газа и Израиля.
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