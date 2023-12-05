Сектор Газа - самое опасное место для детей в мире, считают в ООН

Глава Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел заявила, что сектор Газа стал самым опасным местом для детей в мире, пишет БЕЛТА.

1 декабря Армия обороны Израиля возобновила боевые действия в секторе Газа, заявив, что ХАМАС нарушил перемирие и ведет огонь по израильской территории.

В связи с этим сектор Газа снова стал самым опасным местом для детей. Это отметила в своем заявлении глава ЮНИСЕФ. Рассел обратила внимание, что приближается зима, которая может еще больше усугубить ситуацию в регионах военного противостояния.

Глава Детского фонда ООН призвала стороны конфликта сделать все возможное, чтобы защитить детей, независимо от их принадлежности. "Больше ни один ребенок не должен погибнуть в этом конфликте", - отметила Рассел в своем заявлении.