Из сектора Газа выпустили более 500 ракет по Израилю

После массированных авиаудароввоенно-воздушных силИзраиля по Палестине в ответ было выпущено более 500 ракет из сектора Газа. Средства ПВО не справляются, есть попадания в жилые дома.

На это израильская армия начала операцию "Стук по крыше". Это сброс снарядов небольшой мощности на высотки в Газе, чтобы дать понять о скором их "сносе" с помощью авиации. За время последних обстрелов, по данным Министерства здравоохранения Палестины, 25 человек погибли и не менее 70 получили ранения.