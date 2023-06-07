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Село Корсунка ушло под воду

Село Корсунка ушло под воду

Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что село Корсунка, которое находится на левом берегу реки Днепр, из-за нерегулируемого сброса воды из Каховского водохранилища полностью ушло под воду, пишет БЕЛТА.

Также затоплены села Днепряны, Крынки, Казачьи Лагери.

Фото:ТАСС

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