Сельское хозяйство Чехии из-за засухи недосчитается 950 млн долларов

В Чехии выручка в сельском хозяйстве из-за засухи сократится на 950 млн долларов. А урожай ожидается наихудшим за последние 15 лет. Об этом сообщил президент Аграрной палаты Чехии.

Он отметил, что себестоимость сельскохозяйственной продукции повышают выросшие в последние месяцы цены на топливо и удобрения.

Чешские СМИ прогнозируют возможное значительное увеличение в республике стоимости продуктов питания. Этим летом засуха охватила 88 % территории республики.

Ситуация настолько серьезная, что правительство предоставит фермерам финансовую помощь на сумму 170 млн долларов, но потери от аномальной жары это не покроет.