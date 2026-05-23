Семь стран НАТО наращивают военное присутствие в Арктике

НАТО усиливает военное присутствие в Арктике и на Крайнем Севере. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи глав МИД арктических государств альянса в шведском Хельсингборге.

Документ подписали Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция и США. В заявлении указано, что стороны намерены укреплять стабильность в Арктике, которая быстро становится сферой возрастающей геополитической стратегической важности.

Страны договорились углубить диалог по вопросам безопасности в Арктике и на Крайнем Севере. Госсекретарь США Марко Рубио допустил, что НАТО проведет "потенциально в какой-то момент встречу на уровне лидеров" по Арктике. Он также добавил, что ситуация вокруг Гренландии на нынешних консультациях блока в Швеции не рассматривалась.