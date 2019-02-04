Семь человек погибли в пожаре в жилом доме в Москве

В пожаре в старинном жилом доме на Никитском бульваре в Москве погибли семь человек, среди них ребенок. По словам специалистов, здание может обрушиться. В ходе тушения огня из него были выведены 42 человека, из них восемь детей. Спасатели продолжают разбирать завалы. Основная версия причин возгорания - проблемы с проводкой. Пожарным не удавалось справиться с пламенем четыре часа.