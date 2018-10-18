Семь человек, пострадавших в Керчи, везут в больницы Москвы

Семь человек, которые пострадали при стрельбе в Керчи, везут на вертолетах в больницы Москвы. Каждого сопровождает реаниматолог.

Тем временем в Сети появилось видео с камеры наблюдения оружейного магазина, где стрелок из Керчи покупает патроны. Владислав Росляков бойню спланировал и купил 150 патронов за четыре дня до стрельбы в своем колледже. Мотивы расправы не установлены. Следственный комитет назначил стрелку посмертную психолого-психиатрическую экспертизу. Владислав Росляков некоторое время тренировался в стрелковом клубе. Между тем, раненые в Керчи приходят в себя. Об этом сообщила журналистам Министр здравоохранения России Вероника Скворцова.