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Семь человек, пострадавших в Керчи, везут в больницы Москвы

Семь человек, которые пострадали при стрельбе в Керчи, везут на вертолетах в больницы Москвы. Каждого сопровождает реаниматолог.

Тем временем в Сети появилось видео с камеры наблюдения оружейного магазина, где стрелок из Керчи покупает патроны. Владислав Росляков бойню спланировал и купил 150 патронов за четыре дня до стрельбы в своем колледже. Мотивы расправы не установлены. Следственный комитет назначил стрелку посмертную психолого-психиатрическую экспертизу. Владислав Росляков некоторое время тренировался в стрелковом клубе. Между тем, раненые в Керчи приходят в себя. Об этом сообщила журналистам Министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Также появилось видео, на котором Росляков идет по территории колледжа к запасному выходу. И по последним данным, число жертв нападения выросло до 21 человека. Сегодня в Крыму начался трехдневный траур. Похороны пройдут послезавтра. 

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