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Семь человек стали жертвами урагана "Флоренс"
Как минимум семь человек стали жертвами урагана "Флоренс", который в пятницу достиг побережья США в штате Северная Каролина. Ураган привел к отключению более полумиллиона домов от электричества и вызвал ряд разрушений в прибрежных районах. Среди тех, кто погиб, женщина и ребенок. На их дом в городе Уилмингтон из-за стихии упало дерево. Муж женщины попал в больницу с травмами.
Сегодня ураган ослабел до уровня тропического шторма. В ночь на субботу океанские волны стали заливать те районы штата, которые находятся в низинах. Почти два миллиона жителей штата Северная Каролина получили приказ об эвакуации. Те, кто решил остаться в своих домах, не раз об этом пожалели.
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