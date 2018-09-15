Как минимум семь человек стали жертвами урагана "Флоренс", который в пятницу достиг побережья США в штате Северная Каролина. Ураган привел к отключению более полумиллиона домов от электричества и вызвал ряд разрушений в прибрежных районах. Среди тех, кто погиб, женщина и ребенок. На их дом в городе Уилмингтон из-за стихии упало дерево. Муж женщины попал в больницу с травмами.