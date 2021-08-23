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Семь дней, как к власти в Афганистане пришло движение "Талибан"
Сегодня ровно неделя, как к власти в Афганистане пришло движение "Талибан". США, несмотря на все обещания, пока не эвакуировали всех афганцев, которые с ними сотрудничали. Накануне в аэропорту Кабула вновь случилась давка. Опасаясь расправы со стороны талибов, люди буквально штурмовали воздушную гавань. Спецсредства успокоить толпу помогают с переменным успехом. Как итог - десятки погибших всего за первые семь дней после вывода американских войск из Кабула. Новых людей на территорию аэропорта не пускают, посколькуон переполнен. Пентагон намерен задействовать так называемый гражданский резервный воздушный флот. Премьер-министр Словении отметил, что в Евросоюзе по вопросу о готовности принимать афганских беженцев консенсуса нет.
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