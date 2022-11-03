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Семериков: НАТО ускоренными темпами наращивает военное присутствие на западных границах ОДКБ
НАТО ускоренными темпами наращивает военное присутствие на западных границах Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом заявил заместитель генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков сегодня в Москве на 10-й встрече секретарей советов безопасности государств - участников СНГ, в которой принимает участие государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович, передает БелТА.
"Этап развития современного мироустройства, который мы сейчас переживаем, является самым серьезным за постсоветский период испытанием на прочность для наших государств, - сказал Валерий Семериков. - Ускоренными темпами наращивается военное присутствие и военная активность стран Североатлантического альянса на западных граница государств ОДКБ. В риторику западных политиков вернулся тезис о возможности использования в Европе тактического ядерного оружия".
Фото:pixabay.com
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