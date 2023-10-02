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Семеру проснулся: в Индонезии извергается опасный вулкан
В Индонезии проснулся очередной вулкан. Семеру выпустил столб пепла на высоту полутора километров. Сейсмологи считают вулкан крайне опасным. При последнем извержении два года назад погибли более 50 человек. Местным жителям рекомендовали прекратить любую деятельность в радиусе 13 километров от вулкана. Объявлена подготовка к эвакуации.
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