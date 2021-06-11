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Семерых человек задержала полиция в районе проведения саммита "Большой семерки" в Корнуолле

Аресты были проведены после того, как правоохранители остановили две машины, где обнаружили краску, дымовые шашки и громкоговорители. Безопасность на саммите обеспечивают6,5 тысячи полицейских и сотни военных.

Саммит G7 стартует в Великобритании

В мероприятии участвуют США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Канада. Лидеры стран обсудят ряд вопросов, связанных с продвижением западной политики по всему миру. Ключевой темой станет восстановление после пандемии коронавируса. Уже объявлено, что страны-участницы намерены выделить как минимум 1 миллиард доз вакцин от коронавируса для других государств.


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