Семерых человек задержала полиция в районе проведения саммита "Большой семерки" в Корнуолле

Аресты были проведены после того, как правоохранители остановили две машины, где обнаружили краску, дымовые шашки и громкоговорители. Безопасность на саммите обеспечивают6,5 тысячи полицейских и сотни военных.

В мероприятии участвуют США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Канада. Лидеры стран обсудят ряд вопросов, связанных с продвижением западной политики по всему миру. Ключевой темой станет восстановление после пандемии коронавируса. Уже объявлено, что страны-участницы намерены выделить как минимум 1 миллиард доз вакцин от коронавируса для других государств.