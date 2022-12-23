3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Съемки продолжения культового фильма "Чужой": названы место и дата
Культовый фильм "Чужой" перезапустится. Работу режиссера Ридли Скотта продолжит Федерико Альварес. Об этом пишетbelnovosti.by
Предполагается, что съемки стартуют в феврале 2023 года на территории Венгрии. По данным журналистов, главную роль в очередной серии о страшном космическом монстре исполнит актриса Кейли Спэни. Кроме того, СМИ рассказали и о том, что новый фильм уже обрел оригинальное название (вернее, приставку к нему) - "Чужой: Ромул". Зрителям обещают абсолютно новый сюжет, не связанный с предшествующими фильмами. Вместе с тем журналисты, ссылаясь на свои источники, отмечают, что новый "Чужой" появится на экранах кинотеатров не ранее 2024 года. Они информируют и о том, что ранее исполнявшую главную женскую роль в саге Сигурни Уивер, скорей всего, в новом фильме зрители не увидят.
Фото:iz.ru
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов