Съемки продолжения культового фильма "Чужой": названы место и дата

Предполагается, что съемки стартуют в феврале 2023 года на территории Венгрии. По данным журналистов, главную роль в очередной серии о страшном космическом монстре исполнит актриса Кейли Спэни. Кроме того, СМИ рассказали и о том, что новый фильм уже обрел оригинальное название (вернее, приставку к нему) - "Чужой: Ромул". Зрителям обещают абсолютно новый сюжет, не связанный с предшествующими фильмами. Вместе с тем журналисты, ссылаясь на свои источники, отмечают, что новый "Чужой" появится на экранах кинотеатров не ранее 2024 года. Они информируют и о том, что ранее исполнявшую главную женскую роль в саге Сигурни Уивер, скорей всего, в новом фильме зрители не увидят.