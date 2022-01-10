ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Съемочная группа АТН отправилась с миротворцами в Казахстан

В Казахстан с миротворцами отправилась и съемочная группа Агентства теленовостей. Александр Камович сейчас находится в населенном пункте Жетыген (видео).

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все