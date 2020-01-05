Семья Аби-Саид из Ливана занимается спасением гиен

Познакомимся с семьей Аби-Саид из Ливана. Пара уже много лет занимается спасением гиен. Вот и в эти дни Мунир и его супруга выхаживают новорожденных гиен. Они кормят малюток из детских бутылочек и ждут, когда животные окрепнут, чтобы отправить их в приют. По словам четы, просторы Ближнего Востока являются средой обитания гиен. Но в Ливане эти хищные млекопитающие находятся под угрозой исчезновения.