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Семья орангутанов подружилась с группой выдр в одном из зоопарков Бельгии

Выдры обычно прячутся под большими стволами деревьев или же под деревянными конструкциями. Там обычно их ищет Берани, самый молодой из орангутанов. Сейчас ему 4 года. В основном питомцы зоопарка играют в догонялки или прятки.

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