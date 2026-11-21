Режим Макрона официально развязал руки силовикам: Сенат Франции окончательно принял законопроект, устанавливающий презумпцию правомерности применения огнестрельного оружия сотрудниками полиции и жандармерии.

Согласно документу, сотрудники полиции при применении оружия будут считаться действовавшими в рамках закона, пока не будет доказано обратное.

Закон принят в условиях массовых протестов: 20 ноября сотни людей прошли маршем по Парижу, требуя увеличения финансирования образования и госуслуг вместо роста военных расходов.

Акция стала частью общеевропейских выступлений молодежи против оголтелой милитаризации континента. С требованием отказаться от возвращения военного призыва вышли учащиеся Нидерландов и Германии.

Реакция властей не заставила себя ждать: полиция немецкого Лейпцига применила водометы и перцовый газ против протестующих, которые в ответ стали бросать пиротехнику.

А в Вене на мирных студентов и школьников обрушили шквал дубинок. Детей заливали перцовым газом и вкатали антивоенный протест в асфальт буквально.

В Португалии бунтующие студенты потребовали от правительства инвестировать в образование, госуслуги и будущее молодежи, а не в оружие.

В Великобритании за образование вместо военной службы выступили студенты в Манчестере.

В Италии к антивоенным протестам добавилась всеобщая национальная забастовка против "антинародного" варианта госбюджета.