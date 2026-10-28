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Сенат Франции одобрил законопроект о коллективной ответственности на протестах

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Участников протестов во Франции смогут штрафовать за ущерб от погромов, даже если они сами непричастны к беспорядкам. Сенат одобрил законопроект.

Документ вводит коллективную ответственность. Теперь наказывать будут всех участников, даже если они не являются прямыми виновниками, но находились в составе группы вандалов и не покинули ее после двух призывов со стороны полиции.

Кроме того, закон обяжет социальные сети оперативно блокировать призывы к погромам.

Разделы:

В миреЕвропа

Теги:

протесты в ЕвропеФранцияштрафызаконопроекты

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