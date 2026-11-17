Республиканцы в Сенате США предложили заложить в оборонный бюджет на 2027 финансовый год почти 900 млн долларов на военную помощь Киеву.

Документ предусматривает заказ вооружений напрямую у американских оборонных предприятий на 750 млн долларов, программы в сфере безопасности по линии Госдепа - на 129 млн долларов. Еще 30 млн выделяется на содействие в возвращении украинских детей.

Республиканцы стремятся утвердить бюджетные параметры до 3 января, когда контроль над Сенатом перейдет к представителям демпартии.