Сенат США ограничил полномочия Трампа по Ирану

За инициативу, обязывающую Белый дом получать обязательное одобрение Конгресса для проведения любых крупных боевых операций против Ирана, проголосовали 50 сенаторов, против выступили 47. Документ поддержали не только авторы-демократы, но и четыре республиканца.

Впрочем, радоваться оппозиции рано - это лишь первый шаг. Проекту еще предстоит пройти нижнюю палату, а сам Трамп с высокой долей вероятности наложит на резолюцию президентское вето, преодолеть которое у Конгресса пока попросту не хватит голосов.