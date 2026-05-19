Сенат США ограничил полномочия Трампа по Ирану
Автор:Редакция news.by
Сенат США с восьмой попытки поддержал резолюцию об ограничении военных полномочий президента Дональда Трампа.
За инициативу, обязывающую Белый дом получать обязательное одобрение Конгресса для проведения любых крупных боевых операций против Ирана, проголосовали 50 сенаторов, против выступили 47. Документ поддержали не только авторы-демократы, но и четыре республиканца.
Впрочем, радоваться оппозиции рано - это лишь первый шаг. Проекту еще предстоит пройти нижнюю палату, а сам Трамп с высокой долей вероятности наложит на резолюцию президентское вето, преодолеть которое у Конгресса пока попросту не хватит голосов.