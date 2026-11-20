Сенат США отказался останавливать военную операцию против Ирана. Резолюцию о прекращении боевых действий отклонили с минимальным перевесом: 51 голос против 48.

Как сообщает Associated Press, голосование прошло сразу после возвращения законодателей с промежуточных выборов и раскололо верхнюю палату почти строго по партийной линии. Демократы требовали запретить Дональду Трампу вести войну без официального одобрения Конгресса, но республиканское большинство инициативу заблокировало.

Напомним, операция США и Израиля против Ирана идет с конца февраля и уже обошлась американскому бюджету более чем в 48 млрд долларов. При этом на неделе с 16 по 20 ноября стороны вновь обменялись ракетными ударами: Вашингтон атаковал иранский остров Кешм, а Тегеран ответил по американским базам в Кувейте и Бахрейне.