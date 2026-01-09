Сенат США запретил Трампу использовать армию для нападения на Венесуэлу

Сенат США запретил Трампу предпринимать любые военные действия против Венесуэлы, проголосовав за соответствующую резолюцию.

Согласно документу, хозяину Белого дома запрещается использовать американскую армию без предварительного разрешения Конгресса. За проголосовали 52 сенатора, против - 47.

Дональд Трамп назвал эту резолюцию неконституционной без одобрения Конгресса, а также подрывающей безопасность США и авторитет верховного главнокомандующего.

Американский лидер также заявил, что Вашингтон за один день получил венесуэльскую нефть на общую сумму 4 млрд долларов.