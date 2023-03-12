Сенат Франции одобрил пенсионную реформу

Сенат Франции несколько часов назад принял пенсионную реформу, недовольство которой вывело на улицы сотни тысяч человек.

Только вчера по десяткам городов страны прокатились протесты, в которых участвовали 370 тысяч французов. Накал страстей был настолько велик, что в Париже произошли столкновения. Полиция применяла грубую силу даже там, где в этом не было никакой необходимости. Жандармы часто с ненавистью разгоняли толпу, хотя участники протеста не проявляли ни малейшей агрессии.

Вероятно, причина была в том, что Сенат именно в этот момент обсуждал реформу. Если бы недовольные захватили улицы, парламент мог поколебаться и перспективы правительственных законопроектов сделались бы туманными.

Последние недели французы активно сочетали уличные протесты с забастовками. Сейчас продолжает функционировать лишь треть маршрутов общественного транспорта, не вывозится мусор в мегаполисах, идет стачка рабочих в ряде крупнейших портов страны, блокируются автозаправки. Однако власти непреклонны - пенсионный возраст будет повышен до 64 лет. Также они намерены развивать частные пенсионные фонды, которые избавят правительство от финансовой нагрузки и ответственности перед пожилыми.