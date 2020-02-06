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Сенат не поддержал импичмент президента Дональда Трампа

Третья по счету в американской истории попытка отстранить действующего лидера США от власти провалилась. Обвинение в злоупотреблении властью поддержали только 47 демократов и 1 республиканец. Рейтинг самого Трампа на фоне скандальной процедуры возрос. Сейчас его деятельность одобряют 49 % американцев. Это самый высокий показатель популярности за все время его пребывания у власти.

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