Сенат не поддержал импичмент президента Дональда Трампа

Третья по счету в американской истории попытка отстранить действующего лидера США от власти провалилась. Обвинение в злоупотреблении властью поддержали только 47 демократов и 1 республиканец. Рейтинг самого Трампа на фоне скандальной процедуры возрос. Сейчас его деятельность одобряют 49 % американцев. Это самый высокий показатель популярности за все время его пребывания у власти.