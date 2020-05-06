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Сенат Польши запретил голосование по почте на выборах президента
Польский сенат наложил вето на принятый сеймом закон, который допускает на грядущих президентских выборах голосование по почте. Нижняя палата желает преодолеть сопротивление сенаторов и все-таки провести закон большинством голосов. Если у сейма ничего не получится, возникнет реальная угроза проведению выборов в это воскресенье. Дело в том, что в стране действует режим эпидемии и это способно ощутимо снизить явку избирателей.
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