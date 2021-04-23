ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Сенат США осудил преступления на почве ненависти против азиатов

За документ проголосовали 94 законодателя, против выступил только один. Теперь, благодаря закону, Минюст страны сможет быстрее рассматривать инциденты на почве расизма, которых стало больше во время пандемии. Скорректировать поведение придется и самим сенаторам, в частности, республиканцам, которые часто в своих выступлениях называют коронавирус уханьским или китайским вирусом.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все