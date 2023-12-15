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Сенат США отложил рождественские каникулы
Политические обещания едва ли могут компенсировать отсутствие реальной помощи - в последнее время и Штаты сократили поставки снарядов Украине более чем на 30 процентов. Чтобы обсудить дополнительные ассигнования, cенат отложил рождественские каникулы.
Палата представителей, где большинство у республиканцев, отказалась последовать примеру сенаторов и пока собирается вернуться к работе только в январе.
Что касается поставок из европейских стран, они также далеко не в прежних объемах, но продолжаются. Германия передала Вооруженным силам Украины второй зенитный ракетный комплекс Patriot и боеприпасы. Помимо этого, за последнюю неделю ВСУ также получили от Берлина девять гусеничных вездеходов.
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