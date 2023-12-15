Сенат США отложил рождественские каникулы

Политические обещания едва ли могут компенсировать отсутствие реальной помощи - в последнее время и Штаты сократили поставки снарядов Украине более чем на 30 процентов. Чтобы обсудить дополнительные ассигнования, cенат отложил рождественские каникулы.

Палата представителей, где большинство у республиканцев, отказалась последовать примеру сенаторов и пока собирается вернуться к работе только в январе.