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Сенат США прервал обсуждение бюджета

Таким образом федеральные учреждения Америки частично закрылись. Ранее разошлась палата представителей, практически обеспечив отсутствие полного бюджетного финансирования. Это уже третье "закрытие"правительства в этом году. На этот раз из-за отсутствия соглашения между президентом Трампом и конгрессменами по финансированию пограничной безопасности. Камнем преткновения, в частности, стало выделение почти шести миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Теперь без одобренного Конгрессом финансирования остались Госдеп, Минюст, министерства внутренней безопасности, сельского хозяйства, транспорта, а также ряд других ведомств. По закону они должны существенно сократить работу, отправив часть сотрудников в вынужденные отпуска. Ожидается, что обсуждение бюджета возобновится в Конгрессе сегодня.

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