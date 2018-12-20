Чтобы избежать остановки правительства, сенат США принял временный бюджет до 8 февраля. Сейчас он на рассмотрении Палаты представителей, после его должен подписать Дональд Трамп. Окончательно договориться о бюджете на новый финансовый год в Штатах не могут из-за разногласий по поводу стены на границе с Мексикой. На ее строительство глава Белого дома хочет выделить 5 миллиардов долларов. Демократы категорически не согласны. На эту тему еще предстоят дебаты в конгрессе, однако ранее Трамп открыто дал понять, что не подпишет документ, в котором не будет денег на строительство стены.