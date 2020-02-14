Сенат США против военного вмешательства в Иране

Сенат США ограничил президенту Трампу возможности по задействованию вооруженных сил против Ирана. Соответствующую резолюцию поддержали 55 из 100 сенаторов, среди них и 8 республиканцев. Согласно документу, военное вмешательство будет возможно только после одобрения этого шага конгрессом. Исключение составят случаи, когда речь идет о предотвращении непосредственной угрозы для страны. Трамп охарактеризовал такое решение сената "проявлением слабости". Американский лидер может наложить вето на резолюцию, но только в случае, если данный шаг большинством голосов поддержат в обеих палатах конгресса.