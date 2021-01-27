ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Сенат США утвердил кандидатуру Энтони Блинкена на пост госсекретаря

Сенат США утвердил нового госсекретаря. Им стал 58-летний Энтони Блинкен. В ближайшее время он будет приведен к присяге и сменит на посту Майка Помпео, который возглавил Госдепартамент в 2018 году. Добавим, при администрации президента США Барака Обамы Блинкен был сначала советником по нацбезопасности Байдена, который тогда был вице-президентом, потом заместителем советника, после чего его назначили заместителем главы Госдепартамента.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все