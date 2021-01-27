Сенат США утвердил кандидатуру Энтони Блинкена на пост госсекретаря

Сенат США утвердил нового госсекретаря. Им стал 58-летний Энтони Блинкен. В ближайшее время он будет приведен к присяге и сменит на посту Майка Помпео, который возглавил Госдепартамент в 2018 году. Добавим, при администрации президента США Барака Обамы Блинкен был сначала советником по нацбезопасности Байдена, который тогда был вице-президентом, потом заместителем советника, после чего его назначили заместителем главы Госдепартамента.



