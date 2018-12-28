И снова не договорились! Сенат США в очередной раз не проголосовал по бюджету страны. Таким образом шатдаун продлится как минимум до следующего голосования - оно состоится 2 января. При этом вину за провал заседания Белый дом вновь возложил на демократов, которые не хотят поддерживать Трампа в его желании возвести стену на границе с Мексикой.