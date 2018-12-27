Сенат США вновь соберется для обсуждения бюджета страны

Главный вопрос - финансирование строительства стены на границе с Мексикой. Дональд Трамп потребовал выделить на это пять миллиардов долларов. Его инициативу одобрила Палата представителей. Но в Сенате республиканцы пока не могут заручиться поддержкой демократов, которая нужна для принятия решения. Из-за разногласий уже шестой день в США не работает ряд ведомств федерального правительства. А финансовый 2019 год в стране начался еще 1 октября.