Сенатор США: Нам нужны трансгендеры! Мы любим трансгендеров! Трансгендеры у себя дома

Отстаивала свою позицию криком. В США сенатор от Демократической партии Макела Кавана устроила истерику на дебатах по смене пола детьми. Сценой стало законодательное собрание штата Небраска: "Нам нужны трансгендеры! Мы любим трансгендеров! Трансгендеры у себя дома! Нам нужны трансгендеры! Мы любим трансгендеров! Вы - нужны! Вы нужны, и я сражаюсь за вас! И меня не остановить. Не остановить ни сегодня, ни завтра! Вас любят! Вы - нужны! Вы у себя дома!"