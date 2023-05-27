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Сенатор США: Нам нужны трансгендеры! Мы любим трансгендеров! Трансгендеры у себя дома
Отстаивала свою позицию криком. В США сенатор от Демократической партии Макела Кавана устроила истерику на дебатах по смене пола детьми. Сценой стало законодательное собрание штата Небраска: "Нам нужны трансгендеры! Мы любим трансгендеров! Трансгендеры у себя дома! Нам нужны трансгендеры! Мы любим трансгендеров! Вы - нужны! Вы нужны, и я сражаюсь за вас! И меня не остановить. Не остановить ни сегодня, ни завтра! Вас любят! Вы - нужны! Вы у себя дома!"
СМИ: в школе штата Вермонт в США запретили слова "мальчик" и "девочка"
Ранее "Фокс Ньюс" сообщал о том, что ученикам одной из школ штата Вермонт рекомендовали с пятого класса не употреблять обращения "мальчик" и "девочка" по отношению к одноклассникам. Родители учеников получили письма о том, что на уроках должны применяться слова, которые будут учитывать гендерные аспекты. Похоже, что американские школы теперь используются для идеологической обработки, а не для знаний.
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