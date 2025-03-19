Сенсационная находка. Золотое ожерелье возрастом более 2 тыс. лет обнаружили в Швеции

Во время раскопок в шведском городе Тролльхеттан нашли уникальное золотое ожерелье возрастом более 2 тыс. лет. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на издание Sweden Herald.

Ожерелье было обнаружено на глубине около двух метров, его вес составляет 916 г. По словам шведского антиквара Никласа Иттерберга, находка является "сенсационной".

"Это очень уникальная и ценная древняя находка. Ни я, ни мои коллеги не сталкивались ни с чем подобным", - сказал Иттерберг. Антиквар отметил, что ожерелье, скорее всего, было изготовлено в Скандинавии. "Те, что находят в британско-французских регионах, часто не обмотаны золотой нитью", - пояснил он.