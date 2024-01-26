Сепаратистские настроения в США: 25 губернаторов штатов подписали петицию в поддержку Техаса

Пока администрация Байдена озабочена Украиной, в США набирает обороты сепаратизм. Уже 25 губернаторов американских штатов подписали петицию в поддержку Техаса, который выступил против федерального правительства.

Трамп также призвал все неравнодушные штаты направить свои силы в Техас для защиты южной границы страны от проникновения нелегальных мигрантов. Республиканцы обратились к населению Техаса с просьбой мобилизоваться: местные создают своеобразные патрули, которые работают вместе с нацгвардией.