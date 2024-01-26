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Сепаратистские настроения в США: 25 губернаторов штатов подписали петицию в поддержку Техаса
Пока администрация Байдена озабочена Украиной, в США набирает обороты сепаратизм. Уже 25 губернаторов американских штатов подписали петицию в поддержку Техаса, который выступил против федерального правительства.
Трамп также призвал все неравнодушные штаты направить свои силы в Техас для защиты южной границы страны от проникновения нелегальных мигрантов. Республиканцы обратились к населению Техаса с просьбой мобилизоваться: местные создают своеобразные патрули, которые работают вместе с нацгвардией.
В штате вновь набирает силу движение Texit: его последователи уже неоднократно пытались поднять вопрос о выходе из состава страны.
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