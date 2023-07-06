Сербия готова прекратить экспорт всех видов вооружений и боеприпасов

Сербия уже на следующей неделе готова прекратить экспорт всех видов вооружений и боеприпасов для обеспечения безопасности своих национальных интересов. Это заявил президент Сербии Александар Вучич в ходе обращения к нации. Ранее он допускал, что сербские боеприпасы и оружие, несмотря на запрет в контрактах на передачу третьим странам, могут попадать в зону украинского конфликта. Напомним, Белград поддерживает территориальную целостность Украины, но отказался вводить санкции против России и Беларуси. "Теперь нужно быть готовым ко всему на случай внешней агрессии", - резюмировал сербский лидер.

