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Сербия и весь мир вспоминают трагическую дату - массированную бомбардировку НАТО

24 марта 1999 года НАТО без одобрения ООН начинает массированную бомбардировку Югославии. Сегодня Сербия и весь мир вспоминают трагическую дату. Президент Сербии Александр Вучич в эфире радио и телевидения Воеводины назвал постыдными и глупыми обвинения Запада в адрес России в связи с операцией в Украине, отметив, что 19 стран НАТО вели бомбардировки Сербии в 1999 году.

В ходе операции, длившейся более 70 дней, западными военными были совершены многочисленные военные преступления.

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