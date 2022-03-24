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Сербия и весь мир вспоминают трагическую дату - массированную бомбардировку НАТО
24 марта 1999 года НАТО без одобрения ООН начинает массированную бомбардировку Югославии. Сегодня Сербия и весь мир вспоминают трагическую дату. Президент Сербии Александр Вучич в эфире радио и телевидения Воеводины назвал постыдными и глупыми обвинения Запада в адрес России в связи с операцией в Украине, отметив, что 19 стран НАТО вели бомбардировки Сербии в 1999 году.
В ходе операции, длившейся более 70 дней, западными военными были совершены многочисленные военные преступления.
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