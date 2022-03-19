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Сербия оказалась под западными санкциями, хотя против нее они не вводились
Сербия по сути столкнулась с западными санкциями, хотя формально они против нее не вводились. Об этом заявил президент страны Александр Вучич. Напомним, ранее официальный Брюссель вопреки желаниям жителей Сербии запретил поставки Москвы нефтепродуктов Белграду.
Александр Вучич, президент Сербии:
Когда я получил эту бумагу два или три дня назад, то сначала сел с ними разговаривать. Я верю Урсуле фон дер Ляйен, Шарлю Мишелю, Оливеру Варгейи, это хорошие люди. Знаете, какой был ответ? Для изменения такого решения нужно, чтобы 27 государств ЕС это поддержали, но это никогда не произойдет, всегда кто-то будет против, мы никогда это не отменим. Можете ли вы понять гнев того, кто представляет Сербию, когда он слышит: "Нам разрешено ввозить российскую нефть, нам разрешено сотрудничать с "Газпромнефтью". А Сербии и третьим странам нельзя! Нам запретили нефть, запрещают газ, даже не нужно вносить нас в санкционный список: вы уже де-факто ввели против нас санкции, а формально ни одной санкции нет.
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