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Сербия отмечает День государственности

Сербия отмечает День государственности -главный национальный праздник страны. В этот день была принята первая сербская демократическая Конституция, а в XX веке эта дата стала еще и Днем сербской армии. С национальным праздником главу Сербии Александра Вучича поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Минск и Белград заинтересованы, чтобы экономическое взаимодействие соответствовало высокому уровню политических отношений.

Белорусско-сербский товарооборот по итогам 2018 года составил около 200 миллионов долларов.

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