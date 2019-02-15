Сербия отмечает День государственности -главный национальный праздник страны. В этот день была принята первая сербская демократическая Конституция, а в XX веке эта дата стала еще и Днем сербской армии. С национальным праздником главу Сербии Александра Вучича поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Минск и Белград заинтересованы, чтобы экономическое взаимодействие соответствовало высокому уровню политических отношений.