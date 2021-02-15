Сегодня Сербия отмечает День государственности. Столетия назад 15февраля в разные годы случились сразу два события, определивших судьбу этойстраны: восстание против османского ига и принятие первой конституции! С праздником своего сербского коллегу Александра Вучича поздравил белорусский лидер. АлександрЛукашенко отметил, что добрые отношениядвух наших народов неподвластны политической конъюнктуре!