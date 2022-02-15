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Сербия отмечает День государственности

Сербия отмечает сегодня День государственности. 15 февраля 1835 года была принята первая конституция страны. С национальным праздником главу Сербии Александра Вучича и всех жителей этой республики поздравил Президент Беларуси.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что Сербия останется надежным партнером нашей страны на Балканах и отметил: Минск рассчитывает на укрепление дружественных отношений с Белградом и углубление сотрудничества.

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